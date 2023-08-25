От Десногорска до Билибино

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

О проекте «Атомная энергия спорта», начинавшийся в городе-спутнике Смоленской АЭС, сейчас знают во всех регионах, где есть отраслевые предприятия Социально значимый проект Центра современных спортивных технологий (ЦССТ) концерна «Росэнергоатом» расширяет и расширяет географию, добавляет новые активности, вовлекает в свои ряды людей всех возрастов.

Десять дней интенсива

Зарядившись положительными эмоциями, отточив технико-тактические навыки, укрепив здоровье, юные баскетболисты готовы начать новый игровой сезон. Первую декаду августа они вместе с тренером Даниэлем Кабединым посвятили сборам. Руководство и профсоюз Смоленской АЭС сделали все возможное для успеха этого важного этапа тренировочного процесса.

14 юношей и девушек, которые представят Десногорск в команде «САЭС» в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, 10 дней жили в насыщенном и динамичном ритме. Утро они начиналось с зарядки и пробежки на стадионе «Атомтранс», после завтрака занимались физической подготовкой и оттачивали технику. Организованно обедали и после перерыва на отдых на площадке РОиДЦ играли в разные вариации баскетбола. По вечерам обсуждали прошедший день, планировали следующий, смотрели и анализировали записанные на видео тренировки, мотивирующие фильмы.

– Считаю, очень полезно и качественно поработали, получилось, не выезжая из Десногорска, организовать хороший учебно-спортивный интенсив, – рассказывает Даниэль Кабедин. – Компания «Электроцентрмонтаж» пошла нам навстречу и предоставила свою гостиницу, там прекрасные условия для комфортного проведения сборов, и все площадки рядом, в пяти минутах ходьбы. Первый опыт оказался удачным. Ребята довольны, особенно полюбились им вечерние тренировки, когда к нам присоединялись выпускники разных лет – нынешние студенты и работники Смоленской АЭС. Для младших это дополнительный стимул играть с двойной энергией, стремиться к прогрессу.

Что дают такие сборы? По словам тренера, во-первых, погружение в атмосферу: общение с такими же увлеченными ребятами придает каждому уверенность в себе, своих возможностях. Во-вторых, из-за интенсивности занятий есть все шансы подтянуть свои показатели и набраться нового опыта. В-третьих, на 100% соблюдается режим дня, питания, много времени на свежем воздухе – все в зачет ЗОЖ. К тому же ничего не отвлекает, а значит, максимум концентрации на тренировках и правильном восстановлении сил между ними. – Подобные сборы – отличная школа подготовки к соревновательному сезону, – говорит Даниэль Кабедин. – Параллельно с занятиями на укрепление тела, выносливости, гибкости, ребята коммуницируют, раскрываются по-новому, развивается командный дух. Сейчас продолжаем тренировки. В середине сентября начнется региональный чемпионат, и всем нужно прийти в свою лучшую форму, чтобы показать достойную игру.

Оранжевый мяч

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

В День физкультурника город атомщиков принимал 11 команд, съехавшихся на отборочные игры регионального этапа Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч».

– В здоровом теле – здоровый дух, ведь спорт воспитывает не только физически, но и с точки зрения нравственности. Это сегодня наиболее важно, нашей стране как никогда нужны сильные граждане, любящие свое Отечество, – отметил, открывая соревнования, глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Слова поздравлений баскетболистам адресовал и.о. заместителя директора САЭС Евгений Шупта. Он пожелал командам проявить волю к победе и показать красивую игру. Несколько часов на двух площадках ФОК «Десна» юноши и девушки Десногорска, Смоленска, Рославля, Духовщины боролись за первенство в турнирах 3х3. Лучшие результаты – у наших спортсменов, взявших три золота, два серебра и одну бронзу. – Наша команда хорошо отработала и в защите, и нападении, поэтому добились победы. Соперники были достойные, но мы оказались чуточку опытнее, – считает игрок женской команды «САЭС» Дарья Дробкова. Арктический десант Тем временем с Чукотки вернулся отряд студентов и выпускников Смоленского университета спорта (СГУС), которые вместе с тренерами ЦССТ в Анадыре, Певеке и Билибино провели больше сотни мероприятий для полутора тысяч человек: оздоровительные зарядки, танцевальный и силовой фитнес, турниры, соревнования, товарищеские встречи по разным дисциплинам.

Большое внимание уделяли подрастающему поколению, работали в детских садах и оздоровительных лагерях, проводили семейные эстафеты, зарницы, веселые старты, игры, участвовали в организации местных событий: фестивалей «Берингийские игры», «Берингов залив», полумарафона «Бегу по Арктике», Кубка «Игры ГТО» и других. В Певеке к марафону здоровья присоединились сотрудники ПАТЭС, в Билибино спортволонтеры вместе с сотрудниками АЭС совершили восхождение на гору Кекуры – 1200 метров над уровнем моря. Тренер ЦССТ Ксения Блинова поделилась впечатлениями от встречи с врио губернатора Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Посетив фестиваль «Атомная энергия спорта», он поблагодарил педагогический отряд за работу, подчеркнул социальную значимость проекта и выразил поддержку в его дальнейшем развитии.

– Проект уникален тем, что дает колоссальный тренерский и организаторский опыт, новые знания и социальные контакты, – уверена тренер Анна Леонова.

– Мы передали педагогам и инструкторам много спортивных практик, которые пригодятся в привлечении к занятиям физкультурой и спортом взрослых и детей. Спортивно-педагогический десант на Чукотке – единственный в России – инициировал концерна «Росэнергоатом», его поддержало министерство спорта и спортивный вуз Смоленска.

Сергей Фомин, советник министра спорта РФ

– Физическая культура и спорт популярны среди молодежи, которая понимает, что быть сильным, поддерживать хорошую физическую форму модно, престижно и важно для здоровья. Баскетбольное движение в нашей области по развитости инфраструктуры, мощи проведения турниров – спорт №1. Все это благодаря участникам, тренерам, учителям, инструкторам спортивных школ, родителям, всем, кто помогает развитию баскетбола. Евгений Фукс, студент Московского энергетического университета

– Баскетбол стал частью моей жизни. Мне нравится тренироваться, общаться с друзьями, игроками из других команд. Когда приезжаю в Десногорск, по возможности тренируюсь. Соревнования «Оранжевый мяч» были очень полезны для молодых игроков. У команды «САЭС-юниор» были накануне 10-дневный спортивные сборы, и сейчас ребята смогли в полной мере проявить свои новые навыки. Они очень сильно прибавили, приятно смотреть на их игру.

Анна Кондрашенкова, студентка Смоленского университета спорта

– Поездка на Север запомнится на всю жизнь. Я попробовала себя в роли организатора, тренера, судьи, ведущей множества мероприятий. Получила колоссальный опыт и практику, что стало огромным импульсом в моем профессиональном развитии. Полюбила прекрасную северную природу и в целом весь уникальный край с его душевными людьми.