Ремонтный спецназ для Смоленской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

6 сентября отметит 40-летие единственная в отрасли специализированная ремонтная компания «Атомэнергоремонт». Один из филиалов – генеральный подрядчик Смоленской АЭС – работает в Десногорске, следуя традициям профессионализма, качества и культуры безопасности, ценя тесное взаимодействие с атомной станцией, развивая новые компетенции и строя планы на будущее.

Важные решения

С 2019 года коллектив Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт» возглавляет Сергей Крючков. В атомную отрасль пришел из строительной, хотя изначально не планировал, и вот уже почти три десятилетия верен сделанному когда-то выбору. Успешно преодолел все ступени профессионального роста, разобрался во всех производственных, кадровых и экономических вопросах, а начинал простым мастером.

– Все было внове, неизведанное для меня, любопытное, знания приходилось получать с нуля, перелопачивать тонну технической литературы, – вспоминает Сергей Александрович. – Главным наставником, который внес большую лепту в мое становление как специалиста, был Александр Николаевич Катистов. Бесконечно благодарен ему и своим первым бригадирам, учившим в поле тонкостям ремонтного дела и оказавшим максимальную поддержку: Валерию Валентиновичу Кузьмину и Николаю Яковлевичу Гурко.

В то время, о котором рассказывает директор филиала АЭР, в Десногорске существовали обособленно три организации: «Курсктурбоатомэнергоремонт», «Атомэнергоремонт» по ремонту технологического оборудования и «Атомэнергоремонт» по теплоизоляции. Они объединились 1 ноября 2007 года, с этой даты ведет отсчет история Смоленского филиала «АЭР».

– Очень яркий и запомнившийся период, – продолжает Сергей Крючков. – Считаю, что на уровне отрасли тогда приняли два крайне важных и правильных решения. Первое – о слиянии разрозненных структур, каждая из которых решала узконаправленные задачи, имела разные подходы к организации процесса. Второе – о назначении директором филиала Вирама Робертовича Арустамова. Его опыт, мудрость, организаторский талант обеспечили успех намеченным планам. Централизация под его руководством позволила повысить потенциал предприятия, вывести на новый уровень развития, не подвести заказчика на этапе становления – справиться со всеми взятыми обязательствами.

Мастера своего дела

Филиал и сейчас ко всем взятым на себя обязательствам относится ответственно, постоянно учится. В копилке коллектива немало уникальных операций, реализованных сначала на Смоленской АЭС, а затем тиражированных на другие площадки. К примеру, лет 7-10 назад впервые провел модернизацию турбогенераторов с перелопачиванием роторов низкого давления и заменой диафрагм цилиндров низкого давления по программе увеличения мощности, капитальные ремонты обмотки статора генератора, сетевых подогревателей. Уже в текущем году специалисты освоили очередную, новую для себя работу по модернизации тепломеханического оборудования реакторного отделения. Серьезная задача – сварочные работы, связанные с управлением ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора на энергоблоке №1, стоит сейчас на контроле и должна быть выполнена качественно и в установленные жесткие сроки. Движение вверх Особенно продуктивным на трудовые победы и подтвердившим движение вперед, был 2022 год. По результатам производственно-хозяйственной деятельности САЭР вошел в тройку лучших филиалов «Атомэнергоремонта», в муниципальном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда занял первое место, оказался на лидирующих позициях по профилактике травматизма. Трое сотрудников: Сергей Комаров, Анастасия Татарова и Андрей Разоренов – признаны в объединении лучшими в области культуры безопасности. Компания стала серебряным призером в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», успешно подтвердила статус «Лидер ПСР». – Производственной системой Росатома мы занимаемся давно и скрупулезно, коллектив – в непрерывном поиске областей для улучшения, осознавая, что инструменты бережливого хозяйствования упрощают работу, повышают производительность труда, – рассказывает Сергей Александрович.

Только в 2022 году подано 94 ППУ, лидерами признаны Виктор Иванин, Сергей Карнаков, Кирилл Удилов, Евгений Фролов, Анатолий Вендиков, Ольга Шишова. Дипломами за активность отмечены 19 человек, 38 человек поощрены премиями. Руководители первой линейки со своими командами воплотили в жизнь ПСР-проекты, благодаря которым на втором энергоблоке сроки ремонта ЦВД оптимизированы на двое суток, центрозавоз в компании сократился на 7 часов, экономический эффект от формирования неснижаемого запаса электроинструмента составил 12 млн рублей.

Подготовлены в филиале и свои локальные ПСР-тренеры: Евгений Кальченко и Юлия Кудрявцева, на подходе еще один – Владимир Макушкин. Недавно создали производственную лигу под председательством директора Сергея Крючкова и координацией зама главного инженера Валерия Александрова. В профессиональном сообществе 45 сотрудников, которые будут выявлять и решать проблемы, распространять между подразделениями лучшие практики.

Команда

– Главный наш капитал – люди, которые своим добросовестным отношением к делу, мастерством помогают организации расти и развиваться, – подчеркивает директор филиала. – Мы безмерно благодарны ветеранам, стоявшим у истоков создания компании, формирования ее имиджа. Ценим и уважаем молодежь, которую привлекают интересные задачи, можем предложить достойную заработную плату, хорошие социальные гарантии. Особенно много молодежи в ПТО, у них прекрасный наставник – ведущий инженер-технолог Наталья Васильевна Еремина, за заслуги в развитии атомной отрасли она награждена Почетной грамотой Президента России. Отлично влилась в нашу единую команду Екатерина Новикова, показывает высокую вовлеченность и на работе, и в конкурсах профмастерства – заняла третье место в компетенции «Охрана труда» REASkills-2022. С приходом Нелли Хачатрян внутренние и внешние коммуникации заиграли новыми красками.

Сейчас в дружном, многонациональном коллективе – 765 человек, из них 211 молодых работников и специалистов до 35 лет. Основные поставщики кадров – Смоленский филиал Московского энергетического института, Брянский государственный технический университет, Десногорский энергетический колледж. Действует программа целевого обучения, позволяющая привлекать свежую силу и одновременно выпускников обеспечивать рабочими местами, не оставлять один на один с рынком труда. А востребованность и поддержка от работодателя окрыляет и вдохновляет.

Новые задачи

Являясь генеральным подрядчиком Смоленской АЭС, выполняя здесь 80% ремонтных работ, САЭР участвовал и в ряде других проектов. К примеру, это модернизация Армянской АЭС, ревизия основного оборудования после холодно-горячей обкатки энергоблоков Белорусской АЭС, работы на исследовательском реакторе на базе Петербургского института ядерной физики. Есть контракт со Смоленской ГРЭС на ремонт электрооборудования. – Чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать себе объемы производства, мы не имеем права стоять на месте, нужно стремиться к новым рекордам, ставить перед собой амбициозные цели, быть готовым к вызовам времени, – уверен директор филиала. – Думая о будущем, осваиваем новые компетенции. В 2021 году создали участок по ремонту дизель-генераторов, в 2022 году – отдел метрологии, после аккредитации будем собственными силами выполнять поверку средств измерений, в том числе и внешним заказчикам. В 2025 году планируем открыть лабораторию высоковольтных испытаний.

Кроме того, реализует САЭР большой инвестиционный проект по модернизации базы №2 под строительство Смоленской АЭС-2. Первый этап позади – модернизировали участок антикоррозионной защиты. Впереди – усиление цеха механообработки, налаживание процесса изготовления металлических кожухов для трубопроводов. Потребуется установка трансформаторной подстанции, так как увеличится потребление электроэнергии. В зоне организации новых технологий УТЦ приступили к созданию учебной базы «Фабрика процессов» по отработке навыков ремонта ШАДРов. Отдел диагностики и виброналадки работает над освоением пусконаладочного направления во главе с начальником Андреем Костиным. Кстати, он – ас в оценке вибрационного состояния турбоагрегатов, отмечен благодарностью Президента РФ и отраслевым дипломом за победу в программе признания «Человек года Росатома – 2022».

На благо города

Статус генерального подрядчика САЭР старается оправдывать и в общественно значимых делах, участвует во всех городских проектах, экологических и волонтерских акциях, шефствует над детским садом «Ласточка» в Десногорске, помогает восстановиться после пожара Спасо-Вознесенскому женскому монастырю в Кузьмичах, отвечает на просьбы других учреждений, ухаживает за захоронениями героев Великой Отечественной войны. Павел Лубенский, директор Смоленской АЭС: – Ежегодно руководство отрасли нацеливает АЭС на качество и своевременность ремонтных кампаний. От решения этой задачи во многом зависит безопасность, надежность и эффективность эксплуатации энергоблоков, выполнение государственного задания по производству электроэнергии. Смоленская станция поставленный ориентир достигает в единой команде со своим давним партнером и надежным, опытным соратником – филиалом АО «Атомэнергоремонт».

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

В генеральной подрядной организации работают профессионалы, которые способны решать задачи высокой сложности, неуклонно следующие лозунгу своего гимна: «АЭР – скорая помощь АЭС».

Убежден, что коллектив будет расти и реализовывать новые масштабные проекты, внедрять передовые технологии и привлекать в свои ряды перспективную молодежь, которая продолжит лучшие традиции ремонтного дела на действующих энергоблоках РБМК, а спустя время и на замещающих мощностях с реакторами ВВЭР Смоленской АЭС-2. Сергей Крючков, директор Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт» – Работа в атомной отрасли сложна, необходимо быть настоящим профессионалом, делать свое дело со 100%-ной отдачей, отвечать за качество и безопасность. Много труда вложено в нашем филиале за последние несколько лет, чтобы сделать решительный шаг вперед и на производстве, и в управлении персоналом. Генеральный подрядчик не имеет права плестись в хвосте, так что держим марку и оперативки начинаем с девиза: цели не меняются, меняемся мы сами. Наш филиал неразрывно связан со Смоленской АЭС. Сложившиеся взаимоотношения между нашими коллективами служат залогом успешного решения любых вопросов, направленных на достижение общих задач.