«Атомкласс» откроется в средней школе № 33 в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Глава города Александр Новиков, директор школы Сергей Жойкин и директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск Алексей Горчаков заключили соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на повышение уровня подготовки выпускников средней школы № 33 в рамках программы «Атомкласс» по направлениям инженерно-технических специальностей.

В учреждении будут проводиться образовательные, просветительские и развлекательные мероприятия в рамках проекта «Школа Росатома», разработка и реализация совместных проектов и программ, обмен информационными технологиями.

Подготовку помещения, закупку и установку оборудования для изучения на углубленном уровне математики, физики, химии, биологии, информатики планируется завершить в декабре этого года.

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