Марат Хуснуллин отметил рекордные масштабы строительства в Смоленской области.

После осмотра строительных объектов вице-премьер Марат Хуснуллин провёл совещание и двустороннюю встречу с врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным. Стороны обсудили реализацию федеральных программ и проектов по строительству.

Заместитель председателя Правительства отметил, что в Смоленской области хорошими темпами идут дорожное и жилищное строительство, регион «преображается на глазах».

Марат Хуснуллин подчеркнул, что Смоленская область активно использует все предлагаемые сегодня федеральным центром финансовые инструменты для развития своей инфраструктуры. В их числе механизмы специального казначейского кредитования и займы за счёт средств Фонда национального благосостояния, программа модернизации коммунальной инфраструктуры и т.д. Благодаря привлечению в экономику региона дополнительных средств растут экономические показатели и как итог качество жизни граждан.

– По целому ряду направлений мы видим рекордные масштабы строительных работ. В этом году будет построено более 400 километров дорог, порядка 530 000 кв. метров нового жилья, заменено более 90 километров сетей. Всё это в комплексе позволят значительно улучшить качество жилищно-коммунальных услуг, привести в нормативное состояние многоквартирные дома, дорожные и другие объекты. Главное, чтобы позитивные перемены ощутили на себе как можно больше жителей региона!, - сказал вице-премьер.

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