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НовостиОбщество28 августа 2023 5:00

Кратковременный дождь ожидается в Смоленской области 28 августа

По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +27
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Кратковременный дождь ожидается в Смоленской области 28 августа. Фото: пресс-служба администрации города.

Кратковременный дождь ожидается в Смоленской области 28 августа. Фото: пресс-служба администрации города.

Сегодня, 17 июля, в Смоленске и области будет переменная облачность, днем пройдет кратковременный дождь и местами гроза.

Ветер подует юго-восточный, его порывы будут достигать 5-10 м/с, при грозе до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +22°C…+27°C.

В Смоленске: +25°C…+27°C.

Атмосферное давление достигнет 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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