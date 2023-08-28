29-летний мужчина пропал в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

29-летний Селянин Артур пропал в Смоленской области. О месте нахождения мужчины стало неизвестно с 27 августа. Последний раз его видели на проспекте Металлургов в Ярцеве. Мужчина ушёл из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: мужчина роста 170 см, плотного телосложения, с темными волосами и карими глазами. Предположительно пропавший был одет в бело-черную футболку и чёрное трико.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о Артуре, просят позвонить по номерам телефона: 8 (4812) 63-63-33, 8-908-289-26-99 или 102.

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