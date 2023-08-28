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НовостиОбщество28 августа 2023 7:22

У отремонтированного фонтана на Блонье в Смоленске появится подсветка

Вернуть её планируют к 1 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
возобновившего работу фонтана на Блонье в Смоленске появится подсветка.

возобновившего работу фонтана на Блонье в Смоленске появится подсветка.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске 25 августа завершили ремонт фонтана, расположенного в саду Блонье. По информации мэрии, работа была приостановлена из-за поломки насоса.

В настоящее время проводится ремонт подсветки. Как сообщили на общегородской планерке в администрации, подсветка появится к 1 сентября.

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