У отремонтированного фонтана на Блонье в Смоленске появится подсветка

возобновившего работу фонтана на Блонье в Смоленске появится подсветка. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске 25 августа завершили ремонт фонтана, расположенного в саду Блонье. По информации мэрии, работа была приостановлена из-за поломки насоса.

В настоящее время проводится ремонт подсветки. Как сообщили на общегородской планерке в администрации, подсветка появится к 1 сентября.

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