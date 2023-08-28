В Смоленске прорабатывают вопрос сотрудничества со странами Азии и странами БРИКС. Фото: пресс-служба администрации города.

В ходе общегородской планерки в администрации города стало известно о планах властей о налаживании взаимодействия Смоленска со странами Азии и странами БРИКС.

Помимо этого, Смоленск, как ближайший сосед братской республики, продолжает активно развивать контакты с городами Беларуси по различным направлениям деятельности: образование, спорт, взаимные бизнес-миссии и торговля.

В мае 2023 года состоялось подписание протокола о намерениях с городом Лимой, Республика Перу. Сейчас муниципалитетом совместно с высшими учебными заведениями города ведется активная работа в сфере высшего образования (есть запрос на обучение перуанских студентов в смоленских вузах) и в сфере организации совместных культурных мероприятий.

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