Председатель Смоленской областной Думы провел прием граждан

Фото: smoloblduma.ru.

«Осыпающийся потолок»

Протекающая кровля, плохая уборка подъездов, грибок на стенах, проблемы с горячей водой, разбитые дороги во дворах, отсутствие парковочных мест. Смоляне пришли на прием с самыми острыми вопросами. Многие из них борются за свои права годами, но безрезультатно.

Людмиле Алексеевне – 82 года, она проживает в «сталинке» на четвертом этаже по адресу Гагарина, 24. В доме течет крыша, обращения в различные инстанции вопрос не решили. В этом году в ее квартире дважды осыпался потолок, в конце декабря – в ванной комнате и в начале августа – на кухне.

В рамках приема Игорь Ляхов и Александр Зеленский выехали на место. В осмотре состояния квартиры приняли участие исполняющий полномочия директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимир Василенок, технический директор АО «Жилищник» Елена Турицына и заместитель Главы города Смоленска Константин Кассиров. В 2020 году в этом доме был произведен капитальный ремонт кровли, но квартиры жителей верхних этажей продолжает заливать.

«Представители Фонда капитального ремонта ссылаются на неправильную эксплуатацию крыши, а «Жилищник» ссылается на то, что были допущены огрехи, связанные именно с проведением капитального ремонта. Соответственно определить, кто виноват, и кто будет отвечать за последствия, должен помочь суд», – отметил депутат Смоленского городского Совета Александр Зеленский.

Сотрудники городской администрации и управляющей компании заверили, что оперативно ликвидируют локальные последствия затопления. Игорь Ляхов отметил, что будет держать на личном контроле ситуацию с этим домом.

Председатель Смоленской областной Думы также выехал по адресу: проспект Гагарина, 18. На приеме житель дома Антон Валентинович пожаловался на неудовлетворительную работу «Жилищника».

«Проблема во взаимоотношениях с управляющей компанией. Уборка подъездов вообще не производится. На стене на первом этаже огромное пятно грибка. И самое главное – протекающая крыша. Судя по всему, там забивается водосток, и в зимний период, когда снег начинает подтаивать, все течет внутрь», – рассказал житель дома. Представители управляющей компании ознакомились с проблемами и пообещали принять меры по их устранению.

«Результат экспертизы – ремонту и восстановлению стена не подлежит»

Критичная ситуация складывается и по адресу проспект Гагарина, 30. Несколько лет назад в доме произошло обрушение подпорной стены, после чего была проведена экспертиза. Ее вывод – стена ремонту и восстановлению не подлежит, необходимо строить заново. В администрации города была составлена смета, сумма – более 1 миллиона рублей. Документы были направлены в МКУ «Строитель», где до 31 июля должны были разработать свою смету и далее провести торги. Но стоимость новой сметы выросла и вопрос остановился. Об этой проблеме рассказал житель дома Сергей Борисович.

Фото: smoloblduma.ru.

Игорь Ляхов предложил рассмотреть возможность признать ситуацию чрезвычайной: «В режиме ЧС можно оперативнее заняться этим вопросом. Давайте рассмотрим такой вариант, так как проблема серьезная и угрожает жизни людей».

«Мы до сих пор без воды»

Жительница Смоленска Светлана Александровна, проживающая по адресу ул. Кирова, 49, обратилась от имени жильцов дома. «С 9 июня «Квадра» отключила горячую воду по причине капитальной реконструкции теплосетей. Обещали дать 30 июля, но мы до сих пор без воды. Сроки, когда восстановят водоснабжение, не озвучивают. И таких домов, как наш, еще девять», – рассказала женщина.

Игорь Ляхов предложил встретиться с руководством «Квадры» и прояснить ситуацию: «Во-первых, вам должны сделать перерасчет. И другое дело – сроки. Близится начало отопительного сезона, и важно посмотреть, успевают они или нет. Сложные или несложные работы, это их вопросы. Затеяв такой большой ремонт, они обязательно должны предусмотреть подачу людям горячей воды вовремя», – сказал Игорь Ляхов.

«Благоустройство придомовой территории»

Денис Анатольевич живет в Смоленске в Промышленном районе и занимает активную гражданскую позицию. Он попросил обратить внимание на придомовую территорию дома №10 на проспекте Строителей и внести ее в план благоустройства. Также он выступил с инициативой организовать в парке «Соловьиная роща» день Монастырщинского района, на котором выступят его лучшие коллективы.

«Я думаю, абсолютно правильно, что люди выходят с творческими инициативами и хотят, чтобы областной центр оценил их таланты. Замечательная идея, которую полностью поддерживаем», – отметил Игорь Ляхов.

Всего на приеме было рассмотрено порядка 10 обращений. По каждому из них будут сделаны запросы в соответствующие инстанции и выработан план действий.