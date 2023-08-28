В центре Смоленска жители 11 улиц останутся без горячей воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Согласно графику ПАО «Квадра», с 28 августа по 11 сентября без горячей воды останутся жители 11 улиц в центре города.

Из-за плановых ремонтных работ водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Ленина, 22, 24, 26, 29/24, 30, 32, 33, 34, 38

переулок Рабочий, 2

ул. Реввоенсовета, 20, 22, 26, 26б

ул. Исаковского, 18, 20, 26, 28

ул. Фурманова, 41, 43, 45

ул. Нахимсона, 15, 16

ул. Чаплина, 3, 7/20

ул. 8 Марта, 17, 20

ул. Энгельса, 16, 22, 23б

ул. Твардовского, 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27

ул. Маршала Жукова, 8, 16, 19, 21, 26, 26а, 27

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