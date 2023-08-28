Смоленский «Жилищник» погасит долги перед кредиторами за счет регионального бюджета. Фото: пресс-служба администрации города.

28 августа общегородскую планерку с участием СМИ провел заместитель главы города Константин Кассиров. Отвечая на один из вопросов, он сообщил, что управляющая компания «Жилищник», лишившаяся лицензии, планирует погасить долги перед кредиторами за счет регионального бюджета. Порядок расчета с кредиторами установлен и утвержден Определением Арбитражного суда Смоленской области.

В настоящем время компания приводит в соответствие с действующим законодательством организационно – правовую форму. Также проводится актуализация штатной численности компании, инвентаризация основных средств.

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