Смоленск приостановил сотрудничество с четырьмя городами-побратимами. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили в ходе еженедельной планерки в мэрии, в настоящее время у Смоленска три города побратима: Витебск (Республика Беларусь), Крагуевац (Сербия), Керчь (Россия). Деятельность приостановлена с четырьмя городами: Хаген (Германия), Тюль (Франция), Варшава (Польша), Тарговиште (Болгария). Полностью сотрудничество прекращено: Союз гмин Кутновского региона (Польша).

Как прокомментировали в администрации, деятельность приостановлена с городами, представляющими страны, совершающие недружественные действия в отношении России.

При этом, у Смоленска на данный момент пять городов-партнеров. Это Калуга, Могилев, Орша, Московский район города Минска, Лима (Республика Перу).

Ранее «КП» писала, что в Смоленске прорабатывают вопрос сотрудничества со странами Азии и странами БРИКС. Также муниципалитет продолжает развивать контакты с Беларусью и Перу.