3 сентября в Смоленске ограничат и прекратят движение транспорта на ряде улиц. Фото: региональный департамент по транспорту.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения Смоленского полумарафона, посвященного 1160-летию города, в Смоленске ограничат и прекратят движение транспорта по улицам 25 Сентября (от дома 39 по улице 25 Сентября до улицы Попова), Попова (от улицы 25 Сентября до улицы Индустриальной), Индустриальной (от улицы Попова до улицы Шкадова), Шкадова (от улицы Индустриальной до улицы 25 Сентября), 25 Сентября (от улицы Шкадова до улицы Смольянинова), Смольянинова (от улицы 25 Сентября до улицы Бабушкина), Бабушкина (от улицы Смольянинова до улицы 25 Сентября):

- ограничение движения – с 22.00 2 сентября до 7.00 3 сентября;

- прекращение движения – с 7.00 до 14.00 3 сентября.

На время прекращения движения транспорта движение на городских пассажирских маршрутах будет организовано:

- № 16н – по улицам Шевченко, Румянцева, 25 Сентября и далее по маршруту (в прямом направлении);

- № 20н – по проспекту Строителей, улице Рыленкова и далее по маршруту (в прямом направлении);

- № 25, 25н, 34, 34н, 45н, 58н – по улицам Шевченко, Румянцева, 25 Сентября, Рыленкова и далее по маршруту (в прямом направлении), по улицам Рыленкова, 25 Сентября, Румянцева, Шевченко и далее по маршруту (в обратном направлении);

- № 35н – по улицам 25 Сентября, Рыленкова, Петра Алексеева, Попова, Рыленкова и далее по маршруту (в прямом направлении);

Также на время прекращения движения транспорта будет прекращено движение автобусов на муниципальном маршруте № 24 «Пл. Победы – ТЭЦ» и трамваев на маршруте № 1 «Улица Багратиона – Полиграфкомбинат».

Движение на пригородном маршруте № 124 будет организовано по улице Кашена, Колхозной площади, улицам Беляева, Большая Советская, площади Победы, улицам Тенишевой, Шевченко, Верхний Волок, Юбилейной (в прямом направлении), по улицам Юбилейной, Шевченко, Кирова, проспекту Гагарина, площади Победы, улицам Большая Советская, Беляева, Колхозной площади, улице Кашена (в обратном направлении).

Читай также:

В центре Смоленска жители 11 улиц останутся без горячей воды. «Квадра» продолжает плановые ремонтные работы.