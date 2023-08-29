Ремонт большинства межквартальных проездов в Смоленске идет по графику. Фото: «Смоленскавтодор».

В ходе общегородской планерки 28 августа стало известно о ходе работ по ремонту межквартальных проездов в областном центре. По информации «Смоленскавтодора», работа на большинстве объектов идет в соответствии с графиком.

Предпосылки к срыву сроков есть только на территории в районе домов №№ 29, 29а, 29б, 29г по улице Кирова и № 38 по улице Октябрьской революции. Ход работ находится на постоянном контроле.

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