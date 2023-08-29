В Смоленск закупят 17 новых автобусов большой вместимости. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрацией города сообщили о подготовке конкурсной документации для закупки ещё 17 автобусов большой вместимости, которые будут оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе и бескондукторной системой оплаты проезда.

– Нужно понимать, что в последнее время вся сфера перевозок пострадала от известных событий и нет резерва как автобусов, так и водительского состава. Именно поэтому мы планируем делать упор именно на муниципального перевозчика и большой комфортный транспорт, – подчеркнула начальник Управления транспорта и связи Екатерина Степанкова.

Помимо этого, на конечной трамвайной остановке возле Киселёвского рынка установлено информационное табло – первое из восьми, которые должны появиться в основных пересадочных узлах Смоленска.

Ранее «КП» писала, что 3 сентября в Смоленске ограничат и прекратят движение транспорта на ряде улиц. В областном центре пройдет юбилейный полумарафон.