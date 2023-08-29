За неделю в Смоленске устранили 18 коммунальных аварий. Фото: СМУП «Горводоканал».

За период с 21 по 27 августа специалисты устранили 18 коммунальных аварий. Как сообщили в администрации города, в настоящее время продолжаются работы по замене трубопроводов, система водоснабжения работает в штатном режиме.

Кроме того, стало известно, что по поручению главы города Александра Новикова специалисты «Горводоканала» провели обследование системы водоотведения, в том числе в связи с появившимся неприятным запахом на Солдатском озере. В результате обследования здесь отремонтировали два колодца, что должно помочь решению проблемы.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска жители 11 улиц останутся без горячей воды. «Квадра» продолжает плановые ремонтные работы.