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НовостиПроисшествия29 августа 2023 9:26

В Смоленской области мужчина избил своего приятеля до смерти

В результате ссоры смолянин ударил своего приятеля около 60 раз
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области мужчина избил своего приятеля до смерти.

В Смоленской области мужчина избил своего приятеля до смерти.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Мужчина распивал алкоголь вместе со своим приятелем. Между людьми случилась ссора, которая впоследствии переросла в драку.

Агрессор ударил своего знакомого около 20 раз по разным частям тела и более 30 раз в грудь. Позже уже другой человек стал бить пострадавшего в голову. В результате избиения и полученных травм мужчина умер.

Как сообщили в пресс-службе Ярцевского городского суда, нападавший отправится на 8 лет в колонию строгого режима. В суде он отказался давать показания. То, что местный житель раскаялся, сыграло в роли смягчающего обстоятельства. Также подозреваемый будет должен выплатить матери погибшего 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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