Смоленская «Автоколонна-1308» получила первую партию новых автобусов. Фото: пресс-служба администрации города.

На предприятие «Автоколонна-1308» пришла первая партия новых автобусов большой вместимости МАЗ-203. Автобусы низкопольные, экологического класса Euro 5, предназначены для перевозки пассажиров на городских маршрутах.

Как рассказали в мэрии, в новом транспорте имеется возможность заезда инвалидной коляски для маломобильных граждан. Зеркала заднего вида оборудованы электроподогревом, что обеспечивает безопасность перевозок в зимнее время.

– Общая вместимость свыше 100 человек, сидячих мест от 24 до 34. Всего по инициативе областной администрации и на средства регионального бюджета приобретено 28 таких автобусов, – добавили в администрации.

Ещё 25 новых автобусов поступят в Смоленск до 15 сентября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленск закупят 17 новых автобусов большой вместимости. Они будут оснащены бескондукторной системой оплаты.