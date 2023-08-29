«Квадра» завершила ремонт теплосетей на улицах Докучаева и Козлова в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты «Квадры» завершили ремонтные работы на участках магистральной теплосети в районе улицы Докучаева и Козлова и включили их в работу согласно графику. Напомним, именно на этом участке прошедшей зимой произошла масштабная коммунальная авария.

Горячую воду вернут жителям по следующим адресам:

пл. Ленина, 1, 2/1, 4, 6/1, 7/2, 8а, 8б, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 21, 23/8, 25

ул. Большая Советская, 12/1, 13, 14, 15, 16/17, 17/1, 18/18, 20, 22, 24, 25/19, 27/20, 28/16, 29/1, 29а, 37, 39/11, 41/18, 43, 43а, 45/1

ул. Козлова, 3, 3а, 5, 6

ул. Карла Маркса, 12а

ул. Воровского, 23, 28

ул. Красина, 38а

ул. Бакунина, 5, 7, 7а, 9, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14

ул. Октябрьской революции, 4

ул. Ногина, 32

ул. Кирилла и Мефодия, 1

ул. Пржевальского, 1/5, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8, 9/27, 10, 12

ул. Коненкова, 2/12, 3, 4, 8, 10

ул. Войкова, 7, 8а, 12

ул. Докучаева, 4, 6, 7, 8, 10, 11

ул. Тухачевского, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ул. Маршала Жукова, 9, 13

ул. Коммунистическая, 3, 5, 5а, 13, 14, 15/2, 17, 17а, 19, 21, 22

ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б

ул. Глинки, 1

Информацию по срокам подключения горячей воды можно уточнить в МУП «Смоленсктеплосеть».

Ранее «КП» писала, что за неделю в Смоленске устранили 18 коммунальных аварий. Сейчас система водоснабжения работает в штатном режиме.