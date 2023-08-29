Смоленск получит региональную поддержку для решения важных задач

Фото: Смоленский городской Совет.

В ходе очередной сессии горсовета, состоявшейся во вторник, депутаты единогласно поддержали проект изменения в бюджет города.

Так, доходы Смоленска на 2023 год утверждены в сумме 9,7 млрд рублей, из них безвозмездные поступления составляют 5,6 млрд рублей с ростом на 412,1 млн рублей. Собственные доходы Смоленска в текущем году – 4,1 млрд рублей. Они увеличились по сравнению с предыдущей редакцией решения о бюджете на 73,8 млн рублей, 29,5 млн рублей из которых – налог на доходы физических лиц, 44,3 млн рублей – неналоговые доходы.

Председатель горсовета Анатолий Овсянкин подчеркнул, что дополнительное финансирование выделено на решение социально ориентированных вопросов в Смоленске.

В частности, будут предусмотрены средства на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и обследование технического состояния их несущих конструкций, устройство речевого оповещения в 18 школах и одном детском саду, оборудование оконных блоков в образовательных учреждениях замками безопасности, ремонт покрытия спортзала в спортивной школе № 2, питание в детских садах детей из семей мобилизованных, а также реконструкцию ливневой канализации от водопропускных труб за жилым домом 20 по улице Окопной до дома 87 по улице Соболева, восстановление освещения набережной, проведение ремонта кровли МБУК «Смоленский камерный театр» и другое.

– Принятая поправка также позволит депутатам дополнительно направить более 870 тысяч рублей на поддержку расположенных в конкретных округах учреждений в сфере образования и культуры, – уточнил Анатолий Овсянкин.

Общие расходы Смоленска на 2023 год утверждены в сумме 10,5 млрд рублей с увеличением на 500,2 млн рублей.