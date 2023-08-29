Две мемориальные доски появятся в Смоленске

Фото: Смоленский городской Совет.

Мемориальные доски разместят на фасадах зданий средней школы № 18 города и Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области. Решения об их установке принял Смоленский городской Совет на сессии, прошедшей 29 августа.

Общественный деятель, краевед, почётный строитель России Юрий Иванович Ходуненков, являясь одним из руководителей ООО «Гнездово» и занимая активную жизненную позицию, на общественных началах был директором музея истории керамики Гнёздова и Смоленщины, председателем Совета Смоленского общественного движения «Духовное наследие», председателем Правления областного химического общества имени Д.И. Менделеева, лауреатом конкурса «Лучший инженер России», членом-корреспондентом Международной Академии наук. Он проводил серьёзную работу по восстановлению и сохранению историко-культурного наследия Смоленщины и России, особенно – уникального комплекса памятников «Гнёздовские Курганы». Именно благодаря ему появился памятный знак на месте находки древнейшей кириллической надписи.

По решению горсовета мемориальная доска будет установлена на фасаде здания школы № 18, в которой Юрий Иванович Ходуненков учился с 1955 по 1966 год.

Для увековечения памяти заслуженного врача РСФСР главного врача Смоленской городской санитарно-эпидемиологической станции, главного государственного санитарного врача города Смоленска с 1960 по 1978 год Валентины Авксентьевны Калегаевой мемориальная доска появится также на фасаде здания Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области». Здесь заслуженный врач РСФСР работала с 1950 по 1985 год.

– История города складывается и из историй людей. Валентина Авксентьевна всю свою жизнь посвятила одному делу, делу важному – заботе о здоровье смолян, – подчеркнула депутат Смоленского городского Совета Светлана Новикова.

Под руководством Валентины Калегаевой, как вспоминают её коллеги, в Смоленске началась активная работа по иммунопрофилактике детей против кори, дифтерии, коклюша, столбняка и других инфекционных заболеваний.

Кроме этого, горсовет поддержал блок вопросов о награждении ряда смолян Почётными грамотами города. В их числе работники системы здравоохранения, Смоленского полиграфического комбината и сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области.