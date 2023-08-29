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НовостиОбщество29 августа 2023 11:35

В Смоленске ещё несколько семей получат новые квартиры

Продолжается реализация муниципальной адресной программы по переселению смолян из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы
Источник:kp.ru
Фото: Смоленский городской Совет.

Фото: Смоленский городской Совет.

На сессии Смоленского городского Совета во вторник, 29 августа, депутаты поддержали проекты решений, которые позволят нескольким семьям получить новые квартиры,приобретённые для расселения аварийных домов за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

– На основании принятых сегодня решений будут расселены ещё пять квартир в аварийных домах Смоленска – это более 285 квадратных метров жилья. Уверен, что для этих семей скорый переезд станет важным событием в жизни, - отметил после заседания председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Речь идёт о квартирах, расположенных в нескольких аварийных домах на улицах 2-й Киевской, 2-й Восточной и Энгельса.

С начала этого года в Смоленске горсовет принял 82 решения о предоставлении смолянам нового жилья вместо аварийного.