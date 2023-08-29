Мужчина сбил женщину на пешеходном переходе в Смоленске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня утром на улице Фрунзе, в районе дома случилось серьёзное ДТП с пострадавшей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, мужчина 1981 рождения ехал за рулём автомобиля "ВАЗ" и не уступил женщине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего сбил её.

По словам свидетелей аварии, у пострадавшей была серьёзно разбита голова. Женщину госпитализировали, на данный момент она находится в медицинском учреждении, её личность устанавливается.

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