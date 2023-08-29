Новый МФЦ открылся в Заднепровском районе Смоленска. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

В Смоленске открылся новый многофункциональный центр. Он расположен по адресу: Маршала Еременко, д.60А.

Как рассказал врио губернатора Василий Анохин после посещения центра, в помещении сделан ремонт, предусмотрены удобные места для ожидания, детский уголок. Оборудовано 19 окон обслуживания, где можно оформить более 700 государственных и муниципальных услуг – Росреестра, МВД, ФНС, Социального фонда России, региональных органов исполнительной власти.

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