Игорь Ляхов встретился с участниками СВО

Фото: smolensk.er.ru.

Добровольческий отряд «Феникс» был сформирован в Смоленской области прошлым летом. Подразделение выполняет боевые задачи на особо сложных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Действующий боец отряда «Феникс» и ветеран боевых действий Юрий Диваков рассказали о боевом духе подразделения. «Держимся, настроены положительно. Подустали, конечно, за весь проведенный там год, но все с пониманием относятся. Задачи выполняем. Против нас весь мир воюет», – поделились военные.

Участники спецоперации сообщили о материально-техническом обеспечении подразделения и сложностях, которые возникают.

«Часть техники, например, рации, ретрансляторы пришли в негодность либо были повреждены в процессе боевых действий. Бойцам необходимы такие расходные материалы, как окопные свечи, газовые горелки, сменное обмундирование, нательное белье, продукты длительного хранения. Все эти вопросы будут рассмотрены в рамках федерального проекта «Все для фронта», – отметил Игорь Ляхов.

Председатель Смоленской областной Думы поинтересовался у бойцов отряда «Феникс», как сейчас обстоит дело с выплатами, так как ранее с этим были проблемы.

«Всё выплатили. Домой приехал, обновил автомобиль, матери начал ремонт делать», – поделился военнослужащий.

На встрече Игорь Ляхов обсудил с Юрием Диваковым вопрос создания комитета из числа ветеранов, которые по различным причинам были демобилизованы. Бывшие бойцы могут помогать в решении проблем, которые возникают у семей участников специальной военной операции и держать их на контроле. Это направление также станет частью проекта «Всё для фронта», который реализуется на территории Смоленской области.

Отметим, что Игорь Ляхов совместно со своими коллегами неоднократно сопровождал грузы в зону СВО, чтобы встретиться с бойцами, которые ждут вестей из дома.

«Мы видели, как непросто на передовой, но ребята крепко держатся. Они уверены в том, что делают важное, самое главное дело – защищают Родину, а может быть, и весь мир от очередной чумы, очередного нацизма, как это делали их деды», – подвел итог встречи Игорь Ляхов.

Отметим, с начала СВО депутаты и сторонники «Единой России» вместе с жителями регионов оказывают поддержку военнослужащим и мобилизованным – отправляют важные грузы, пишут письма. В регионах создаются свои локальные проекты, объединяющие неравнодушных людей. Кроме того, в каждом субъекте существует рабочая группа по вопросам СВО. Ее кураторы держат все вопросы связанные с бойцами и их семьями на особом контроле.