Музей Коненкова снова заработает в Смоленске. Фото: Музей Коненкова.

В музее скульптуры Сергея Коненкова в Смоленске завершаются работы по ремонту и обновлению экспозиции. В связи с этим музей снова откроется 1 сентября.

В культурном учреждении будет представлено уникальное собрание более чем из 80 работ Сергея Коненкова включая в себя деревянные сказочные скульптуры и мебель, которая была изготовлена из корней коряг и пней. Посетители также вновь смогут увидеть такие работы, как "Сын Человеческий", "Пророк" и прочие портреты известных личностей.

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