Кофейный аппарат загорелся в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сегодня около пяти часов утра в Смоленске на проспекте Строителей загорелся кофейный автомат. Сообщение о пожаре поступило на пункт связи пожарно-спасательной части.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на место происшествия отправилась автоцистерна и 4 спасателя.

В результате воспламенения была повреждена изоляция проводов и оплавлен пластиковый корпус на площади 0,5 м².

Нанесённый ущерб и причина возгорания устанавливаются. В пожаре пострадавших нет.

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