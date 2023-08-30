Живодер расстрелял кота под Смоленском. Фото: приют «Верность».

В Ярцеве неизвестный выстрелил из ружья дробью в кота Чирика с балкона.

У животного в теле застряли четыре дробины, две из них мягких тканях и по одной в хвосте и позвоночнике.

Как сообщил зооволонтёр из приюта для бездомных животных «Верность», у Чирика из смоленского райцентра в теле четыре застрявшие дробинки. Самая опасная на данный момент в позвоночнике. У кота есть чувствительность в лапах, но она очень маленькая. Шансы у него встать на лапы 50/50.

Также был объявлен сбор средств на лечение кота неравнодушными смолянами.

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