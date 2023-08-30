Каковы итоги визита в Смоленскую область Марата Хуснуллина?

Фото: администрация Смоленской области.

Подробнее о программе визита и принятых решениях врио губернатора Василий Анохин рассказал смолянам.

Программа ремонта

Во время встречи вице-премьера и главы региона обсуждался вопрос, связанный со строительством социальных объектов в новых микрорайонах Смоленска. В первую очередь школ. По словам Василия Анохина, на строительство как минимум одной будет получена федеральная поддержка.

В целом же благодаря федеральной поддержке в этом году на Смоленщине будет построено более 400 км дорог, введено около 530 тыс. кв м нового жилья, заменено более 90 км сетей. Кроме того, будет сформирована программа ремонта объектов коммунальной инфраструктуры — их износ по области очень высок.

Как отметил врио губернатора, также благодаря решению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Смоленская область в ближайшее время получит 533 млн рублей на расселение аварийного жилья. Это позволит дополнительно переселить из 14 домов ещё 372 человека.

Переключить сеть

«Квадраты» и километрыМарат Хуснуллин вместе с Василием Анохиным ознакомились с ходом реализации ряда инфраструктурных проектов в Смоленске. В их числе — строительство магистрального коллектора на проспекте Строителей и автодороги Алтуховка — Брянск — Смоленск — Богородицкое — Высокое, «рабочее» движение по которой планируют открыть к ноябрю. Это разгрузит путь из микрорайона Киселёвка и соединит областной центр с окружной дорогой Р-120.

Что касается магистрального коллектора на проспекте Строителей, то это значимый для города объект, который позволит переключить сети водоотведения Промышленного района в связи с их большим износом и снизить аварийность на канализационных сетях.

Как уточнил врио губернатора, одновременно проводятся работы на Краснинском шоссе и проспекте Гагарина. Их планируют завершить в сентябре следующего года. На эти цели направлено 750 млн рублей.

Здесь готовят строителей

Также заместитель Председателя Правительства РФ вместе с главой региона посетили Смоленский строительный колледж и проверили его готовность к учебному году. Сегодня образовательное учреждение является кузницей кадров для строительной отрасли региона и базовой организацией строительного кластера. Первого сентября он примет около двух тысяч студентов, 92% из них занимается по направлению «строительство».

Среди нынешних абитуриентов пользуются спросом рабочие профессии — сварщик и мастер отделочных строительных и декоративных работ, конкурс на которые составил два человека на место.

Гости осмотрели современные мастерские, в которых ребята приобретают профессиональные навыки. По мнению Василия Анохина, здесь созданы отличные условия для обучения студентов. Также он подчеркнул, что областные власти будут поддерживать колледж и в дальнейшем.