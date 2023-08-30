В 2023 году в сёлах Смоленщины откроются 12 обновлённых почтовых отделений

Фото: администрация Смоленской области.

Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи, которую провёл врио губернатора Василий Анохин с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым. Стороны обсудили развитие инфраструктуры Почты и дальнейшее взаимодействие.

Сегодня Почта в нашем регионе активно развивается — на системной основе внедряются новые технологии и обновляются отделения. Пример тому — отремонтированное почтовое отделение в селе Талашкине, в котором побывали Василий Анохин и Михаил Волков.

Отметим, что сегодня в почтовом отделении в Талашкино работают три почтальона. Здесь обслуживаются восемь населённых пунктов, в которых проживают свыше 2100 человек. Всего в 2022 году в регионе были отремонтированы 10 сельских почтовых отделений.

Вместе с тем, по словам врио губернатора, есть вопросы по графикам работы почтовых отделений в малых и отдалённых населённых пунктах. Эта проблема неоднократно поднималась во время встреч главы региона с жителями муниципалитетов.

Для её решения с региональным руководством Почты был составлен и утверждён план по восполнению кадрового дефицита. По словам Василия Анохина, областные власти готовы также прорабатывать и меры поддержки в части помещений.

Врио губернатора выразил уверенность, что совместными усилиями все поставленные задачи будут решены.