Смоленский губернатор встретился с главой ДНР

Фото: администрация Смоленской области.

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который побывал на Смоленщине с рабочими визитом.

Стороны обсудили восстановление инфраструктуры подшефного Першотравневого района ДНР и иные вопросы взаимодействия. Регионы уже реализуют совместные проекты в сфере образования, культуры, социального обслуживания.

Как подчеркнул Василий Анохин, общая задача — как можно скорее вернуть Донбасс к мирной жизни.

Также Денис Пушилин вручил республиканские награды ДНР смолянам, которые отличились при освобождении территории Республики в ходе СВО. Награды из рук Дениса Пушилина получили и смоленские волонтёры, работавшие на территории ДНР, а также те, кто активно участвует в сборе гуманитарной помощи. В их числе молодо-гвардейцы, студенты, предприниматели, представители общественных организаций и многие другие.

Признательность каждому из награждённых за вклад в общее дело выразил и врио губернатора. А то, что визит Дениса Пушилина на Смоленщину

произошёл в День Государственного флага, Василий Анохин назвал символичным, подчеркнув, что речь идёт о едином народе. А значит, Победа будет за нами.