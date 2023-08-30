Расписание двух пригородных поездов в Смоленской области синхронизировали с графиком движения «Ласточки» № 744 Смоленск-Москва

Фотоматериалы службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Для удобства пассажиров железнодорожники изменили расписание двух пригородных поездов № 6433 Ржев-Балтийский – Вязьма и № 6435 Сычевка – Вязьма, синхронизировав его с временем прибытия скорого поезда № 744 «Ласточка» сообщением Смоленск – Москва.

Обновленное расписание начнет действовать с 31 августа.

Поезд № 6435 сообщением Сычевка – Вязьма будет отправляться в рейс и прибывать на конечную станцию на 6 мин. раньше - в 17:06 и 18:46 соответственно.

Поезд № 6433 Ржев-Балтийский – Вязьма будет отправляться на 4 мин. раньше (16:01) и прибывать в Вязьму в 18:46, на 6 мин. раньше.

Корректировка расписания позволит прибывающим пассажирам совершать более комфортную пересадку на скорый поезд № 744 «Ласточка», который со станции Вязьма отправляется в 18:56.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».