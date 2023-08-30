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НовостиПроисшествия30 августа 2023 11:24

Тройное ДТП произошло на выезде из Смоленска

Три автомобиля столкнулись на Досуговском шоссе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Тройное ДТП произошло на выезде из Смоленска.

Тройное ДТП произошло на выезде из Смоленска.

Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 30 августа, на выезде из Смоленска, на Досуговском шоссе, столкнулись три автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, столкновение произошло из-за 26-летнего водителя автомобиля "Лада Приора". Мужчина не рассчитал дистанцию между ним и едущим впереди авто "Ларгус", за рулём которого находился 47-летний мужчина, в результате чего врезался в него.

После этого второй автомобиль продолжил движение по инерции, столкнувшись с автомобилем "Митсубиси", за рулём которого находилась 25-летняя девушка.

В аварии пострадал только водитель "Лады", его увезли в больницу.

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