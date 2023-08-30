Тройное ДТП произошло на выезде из Смоленска. Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 30 августа, на выезде из Смоленска, на Досуговском шоссе, столкнулись три автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, столкновение произошло из-за 26-летнего водителя автомобиля "Лада Приора". Мужчина не рассчитал дистанцию между ним и едущим впереди авто "Ларгус", за рулём которого находился 47-летний мужчина, в результате чего врезался в него.

После этого второй автомобиль продолжил движение по инерции, столкнувшись с автомобилем "Митсубиси", за рулём которого находилась 25-летняя девушка.

В аварии пострадал только водитель "Лады", его увезли в больницу.

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