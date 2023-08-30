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НовостиПроисшествия30 августа 2023 12:42

Смолянка покончила с собой в Рославле

Тело своей матери нашёл её 13-летний сын, после того как вышел из дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянка покончила с собой в Рославле.

Смолянка покончила с собой в Рославле.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Рославля покончила с собой, пока её 13-летний сын вышел из дома вынести мусор. По возвращении домой подросток нашёл безжизненное тело своей матери.

Предполагается, что женщина могла совершить самоубийство на почве ревности. Местные жители говорят о том, что накануне женщина узнала об измене мужа.

Как сообщили в региональном следственном комитете, в настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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