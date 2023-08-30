Смолянка покончила с собой в Рославле.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Жительница Рославля покончила с собой, пока её 13-летний сын вышел из дома вынести мусор. По возвращении домой подросток нашёл безжизненное тело своей матери.
Предполагается, что женщина могла совершить самоубийство на почве ревности. Местные жители говорят о том, что накануне женщина узнала об измене мужа.
Как сообщили в региональном следственном комитете, в настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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