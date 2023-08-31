Жара до +30 ожидается в Смоленской области 31 августа.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Сегодня, 31 августа, в Смоленске и области будет переменная облачность, осадков не ожидается.
Ветер подует юго-восточный, его порывы будут достигать 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: +25°C…+30°C.
В Смоленске: +26°C…+28°C.
Атмосферное давление достигнет 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Читай также:
Появилась полная программа праздничных мероприятий 1160-летия Смоленска. Празднование юбилея растянется на несколько дней.