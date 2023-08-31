В Смоленске мужчина напал на двух прохожих с ножом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

26-го августа на улице Кашена между незнакомцами случился конфликт. Ранее судимый 53-летний мужчина стал драться с 30-летним жителем Руднянского района и 35-летним жителем Смоленска.

Во время перепалки, подозреваемый пырнул ножом в живот жителя Рудни, после чего этим же холодным оружием стал драться со смолянином, в результате чего пропорол тому брюшную полость.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

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