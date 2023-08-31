Смоленщине — новая жизнь, новая команда и новый губернатор

Фото: Наталья Ионова.

С приходом Василия Анохина на пост врио губернатора многое изменилось на Смоленщине. Тщательный контроль над исполнением поручений главы региона, строгие требования к работе чиновников и новая стратегия развития области — так работает команда Анохина.

Основные принципы Стратегии развития Смоленской области четко соответствуют личным принципам Василия Анохина. Мы уже видим, как эти принципы работают прямо сейчас. Позитивные изменения происходят постепенно, но непреклонно и планомерно, и видны смолянам невооруженным глазом. И это благодаря тому, что новый глава региона с первого же дня строго следует своим правилам.

Прежде всего Анохин требует от всех уровней и ветвей власти и от себя лично персональной ответственности. Надо признавать свои ошибки и исправлять их. Не будет личной ответственности — ничего с места не сдвинется.

Фото: Наталья Ионова.

Второй принцип: Анохин считает, что власть должна беречь каждого человека, каждую смоленскую семью, руководствоваться их интересами и учитывать мнение буквально каждого жителя области. Поэтому во время поездок по районам глава региона в обязательном порядке проводил личные встречи с людьми.

Третий принцип: изменения — каждый день. Постоянная ежедневная работа по улучшению жизни смолян становится принципом каждого сотрудника органа государственной и муниципальной власти во всей области.

Четвертый принцип: действовать вместе. Веками смолянам помогали сплоченность и объединение. И сейчас впервые за 11 лет исполнительная и законодательная власть объединились и работают сплоченной командой.

Пятый принцип: подотчетность власти. Главы городов и районов должны регулярно встречаться с жителями, отвечать на вопросы и отчитываться о том, что сделано, а что нет. Этот принцип постепенно будет распространяться и на другие уровни власти.

Фото: Наталья Ионова.

Принципы персональной ответственности и подотчетности власти уже приносят свои результаты. На встречах в районах после жалоб жителей Анохин тут же вызывал «виновника торжества», каждое обращение брал на личный контроль, и главы районов очень быстро поняли, что работать по-старому больше не получится.

Представители областных департаментов тоже узнали, что такое «работать на новых скоростях». Не все поспевали за новой командой, кому-то пришлось сойти с дистанции. В первые же месяцы работы сменилось несколько вице-губернаторов.

Василий Анохин взял «на карандаш» районы, где главы не общаются с людьми и игнорируют проблемы жителей. Неоднократно говорил об этом, но с задачей справились не все. Например, жители Рославльского и Починковского районов больше всех жаловались на отсутствие коммуникации с муниципальной властью. Недавно врио губернатора провел встречи с главами этих районов и дал им время на исправление ситуации — до конца года. Если ничего не изменится — будут приняты меры.

Аналогичная ситуация с Хиславичским районом. Район печально «отличился» неучастием в программе капремонта школ и учреждений культуры. Василий Анохин заявил, что если Хиславичский и другие муниципалитеты и дальше будет работать вполсилы, будут сделаны выводы, в том числе организационного характера.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Смоленской области Анохина Василия Николаевича