20-летний мужчина погиб в страшной аварии в Смоленской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На улице Строителей, возле дома 6А, в Дорогобужском районе, вечером 30 августа случилось ДТП с участием автомобиля и мотоциклиста.
За рулём автомобиля "Форд Фокус" находился 34-летний мужчина, который нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу мужчине 20 лет, находящемуся за рулём мотоцикла "Кавасаки ZZR-400".
Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, при транспортировке в карете скорой помощи в медицинское учреждение водитель мотоцикла скончался.
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