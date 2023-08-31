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НовостиПроисшествия31 августа 2023 11:08

20-летний мужчина погиб в страшной аварии в Смоленской области

Смолянин скончался в машине скорой помощи в результате ДТП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
20-летний мужчина погиб в страшной аварии в Смоленской области.

20-летний мужчина погиб в страшной аварии в Смоленской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице Строителей, возле дома 6А, в Дорогобужском районе, вечером 30 августа случилось ДТП с участием автомобиля и мотоциклиста.

За рулём автомобиля "Форд Фокус" находился 34-летний мужчина, который нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу мужчине 20 лет, находящемуся за рулём мотоцикла "Кавасаки ZZR-400".

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, при транспортировке в карете скорой помощи в медицинское учреждение водитель мотоцикла скончался.

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