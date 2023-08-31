Зоопарк на проспекте Строителей в Смоленске заработает спустя 10 лет. Фото: пресс-служба администрации города.

1 сентября на обучение по биологическому направлению можно будет записаться в эколого-биологический центр, который переехал в зоопарк на проспекте Строителей.

Школьники будут обучаться, находясь в прямом контакте с фауной. В самом центре будут представлены множество видов птиц, декоративные крысы, хомяки, песчанки и прочие.

Среди обучающих будут находиться преподаватели Смоленского государственного университета и Смоленского медицинского университета, а также другие профессионалы. В заведении присутствует хорошее оборудование и достойная материальная база.

На сайте "Навигатор дополнительного образования Смоленской области" можно будет записаться отметив в разделе "Организаторы" "Эколого-биологический центр" и выбрать программу.

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