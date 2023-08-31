Убившего своего брата смолянина приговорили к 8 годам лишения свободы. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В деревне Григорьевское Новокузнецкого района два брата выпивали алкоголь, после чего между ними возник конфликт. Мужчина накинулся на своего брата с кулаками и ногами, ударив его в голову.

Пострадавшего обнаружил сын, который впоследствии и вызвал скорую помощь. Сам подозреваемый скрылся.

Как сообщили в прокуратуре области, когда нападавшего поймали, он сознался в содеянном, и теперь ему вынесли приговор, в результате которого он проведёт 8 лет в тюрьме.

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