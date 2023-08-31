«Смоленскэнерго» провело ремонтные работы подстанции «Монастырщина»

Фото: ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго".

Перед началом отопительного периода специалисты филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» проводят плановые ремонты. Самый крупный ремонт был проведен в марте-июле 2023 года на подстанции 110/35/10кВ «Монастырщина». Подстанция, введенная в эксплуатацию в 1978 году, расположена в одноименном поселке области.

На подстанции энергетики провели капитальный ремонт выключателя 110 кВ, восьми выключателей 35 кВ и 17 выключателей 10 кВ. Также отремонтированы 14 разъединителей 35-110 кВ, два силовых трансформатора 110 кВ общей мощностью 20 МВА и осуществлена замена 84 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ. По оценкам специалистов, это позволит повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей.

Работы проведены хозяйственным способом, силами персонала южного участка службы подстанций.

Всего в первом полугодии энергетики отремонтировали 92 км линий электропередачи и 423 подстанции разного класса напряжения, осуществили плановую расчистку просек. Филиал планирует направить на реализацию программы технического обслуживания и ремонта в 2023 году 549,8 млн рублей.

«Подстанция является основным питающим центром поселка Монастырщина и части Монастырщинского района, то есть от бесперебойной работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения жителей десятков населенных пунктов, промышленных предприятий и социально значимых объектов. Длительный и крупный ремонт подстанции направлен на повышение этой надежности», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.