В Смоленскэнерго напомнили о правилах эксплуатации техники в охранных зонах

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Филиал «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» обращает особое внимание потребителей: в охранных зонах линии электропередачи (ЛЭП) ни в коем случае нельзя проводить погрузо-разгрузочные работы, строительство и складирование материалов. Это опасно для жизни и запрещено "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Если все же произошло прикосновение элементов спецтехники к проводам ЛЭП, либо приближение к ним на недопустимое расстояние, спецтехника окажется под напряжением. Водителю и находящимся рядом людям чтобы сохранить жизнь, нельзя к ней прикасаться, спускаться с нее на землю или подниматься на нее до снятия напряжения. Необходимо сразу связаться с энергетиками по телефону 8-800-220-0-220 для обесточивания линии.

В случае нахождения водителя в кабине в подобной ситуации, он должен по возможности принять меры к скорейшему разрыву возникшего контакта, отведению подвижных частей механизма от проводов ЛЭП на расстояние не менее 1,5 метра. Если в автомобиле начинается возгорание либо возникает другая угроза жизни, водитель может выпрыгнуть из кабины, одновременно коснувшись земли двумя ногами, не дотрагиваясь до металлических частей кабины, а затем "гусиным шагом", не отрывая ступней от земли и друг от друга, удалиться на 8-10 метров от опасной зоны. Во время прыжка следует исключить одновременное касание корпуса машины и земли. Нужно помнить, что расстояние в радиусе 8 м вокруг транспортного средства также находится под потенциалом провода, это зона напряжения шага. На место происшествия нужно никого не допускать до прибытия аварийной бригады. Не подвергайте опасности свою жизнь и не будьте беспечны по отношению к другим. О фактах нарушения границ охранной зоны линий электропередачи необходимо сообщить в ближайший район электрических сетей (РЭС) или на прямую линию энергетиков по номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Так вы поможете уберечь людей от неблагоприятных последствий воздействия электрического тока.