В Смоленске в парке «Соловьиная роща» с размахом прошел танцевальный вечер. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске в парке «Соловьиная роща» с размахом прошел танцевальный вечер ретро-площадки «Незабываемые мелодии». Гостей погрузили в эпоху 60 – 70-х годов, исполнив лучшие музыкальные хиты минувшей эпохи. Смоляне пели, танцевали и участвовали в викторине, подготовленной солистами Дома культуры «Сортировка». Спонсорами вечера стала компания «Grass Смоленск». Активисты подарили гостям многочисленные подарки за участие в конкурсах.

В Смоленске в парке «Соловьиная роща» с размахом прошел танцевальный вечер. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Напомним, ретро-площадка в Смоленске открылась в начале лета и проходит два раза в месяц.