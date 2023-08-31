Движение транспорта временно ограничат в центре Смоленска. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Сегодня, 31 августа, на улицах Октябрьской революции (от улицы Коммунистической до улицы Пржевальского), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Октябрьской Революции до улицы Кирилла и Мефодия) будет ограничено движение транспорта.

Это будет сделано для обеспечения безопасности во время проведения фестиваля мыльных пузырей.

Движение перекроют в 22:00. Продлится оно до 15:00 1 сентября.

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