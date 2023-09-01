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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:32

Ливни и грозы ожидаются в Смоленской области в День знаний

Порывы ветра достигнут 17 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Ливни и грозы ожидаются в Смоленской области в День знаний.

Ливни и грозы ожидаются в Смоленской области в День знаний.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 1 сентября, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные. Возможны грозы.

Подует ветер южных направлений, 6-11 м/с, при грозах будет достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: +21°C…+26°C.

В Смоленске: +21°C…+23°C.

Атмосферное давление достигнет 737 мм рт. столба, будет расти.

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