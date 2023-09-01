Ливни и грозы ожидаются в Смоленской области в День знаний.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сегодня, 1 сентября, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные. Возможны грозы.
Подует ветер южных направлений, 6-11 м/с, при грозах будет достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха по области: +21°C…+26°C.
В Смоленске: +21°C…+23°C.
Атмосферное давление достигнет 737 мм рт. столба, будет расти.
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