Воду отключат на нескольких улицах в Смоленске 5 сентября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщили в пресс-службе «Горводоканала», 5 сентября планируется отключение воды на нескольких улицах Смоленска, в связи с проведением ремонтных работ.

Вода будет отключена по адресам: улица Оршанская д. 4, 6, 8, 9, 12, 13,15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, улица Пригородная д.10, 18, переулок.Юннатов д.1, 3, 5, улица Ново-Киевская д.2, 4, 1-й Пригородный переулок д. 4, 4а, Оршанский переулок д. 8б.

Также в пресс-службе службе отметили, что по заявкам будет организован подвоз воды (номера АДС 8(4812)38-18-50 или 70-50-61).

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