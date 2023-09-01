Фестиваль уличного современного танца пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

2 сентября в субботу с 12:00 до 15:00 на улице Маяковского будет проводиться фестиваль уличного современного танца в рамках празднования 1160-летия Смоленска.

На мероприятии будут выступать начинающие хореографические коллективы из Смоленска, Смоленской области, а также Донецкой народной республики в разных направлениях и стилях современной хореографии.

Жителям предоставится возможность познакомиться с коллективами и записаться на посещение занятий.

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