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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:42

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин обратился к жителям 1 сентября

Сегодня депутаты горсовета посетят праздничные линейки во всех районах города-героя Смоленска
Источник:kp.ru
Фото: Смоленский городской Совет.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Уважаемые смоляне! 1 Сентября это, несомненно, главный праздник всей системы образования, который символизирует новые возможности, творческие начинания, перспективы. День знаний дорог нам в любом возрасте, всем поколениямучащимся и их родным и близким, – сказал Анатолий Овсянкин. – Благодарю педагогов за трудолюбие и терпение, за развитие подрастающего поколения, передачу детям лучших традиций и ориентиров – правильных, честных, достойных. Вы помогаете ребятам найти себя, умеете разглядеть их дарования, заботливо ведёте во взрослую жизнь».

2023 год Указом Президента России Владимира Владимировича Путина объявлен Годом педагога и наставника. Тем самым признаётся особый статус педагогических работников, их важная миссия.

Сегодня для юных смолян свои двери распахнут 43 школы и шесть организаций дополнительного образования в нашем городе. В этом году в Смоленске за парты сядут более 4000 первоклассников.

На старте нового учебного года председатель Смоленского городского Совета пожелал смолянам крепкого здоровья и успехов во всех делах.