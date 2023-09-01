Движение транспорта перекроют 2 сентября в центре Смоленска. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 22:00 1 сентября до 7:00 2 сентября по улицам: Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Коненкова), Коненкова (от улицы Глинки до улицы Пржевальского), Октябрьской Революции (от улицы Коммунистической до улицы Пржевальского), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Октябрьской Революции до улицы Кирилла и Мефодия) будет перекрыто движение, в связи с проведением международного фестиваля баскетбола 3/3, фестиваля уличного современного танца и молодёжного фестиваля "После жаркого лета".

Также с 07:00 до 23:00 второго сентября движение транспорта на центральных улицах города будет прекращено.

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Мероприятие состоится в рамках празднования 1160-летия города.