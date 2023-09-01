Открыта продажа билетов на прямой железнодорожный рейс из Смоленска в Кисловодск

Фотоматериалы службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Открыта продажа билетов в вагоны, в которых без пересадки можно доехать из Смоленска в Кисловодск. Они будут курсировать в составе дополнительных поездов с 6 октября по 6 декабря через день.

С железнодорожного вокзала Смоленска 4 купейных и 4 плацкартных вагона будут отправляться с 6 октября в 19:21 вместе с поездом № 254 Смоленск – Курск.

На станции Курск вагоны присоединят к поезду № 83 сообщением Москва – Адлер, с которым они проследуют до Ростова-на-Дону. В конечный пункт маршрута - город Кисловодск вагоны прибудут вместе с поездом № 254 Ростов-на-Дону – Кисловодск.

В обратном направлении из Кисловодска вагоны будут отправляться с 8 октября в 15:19 с поездом № 253 Кисловодск – Ростов-на-Дону. После вагоны будут включены в состав поезда №84 Адлер – Москва и проследует до станции Курск, от которой с поездом №254 отправятся в Смоленск.

Маршрут пройдет через станции: Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Лихая, Кавказская, Армавир, Минеральные воды, Пятигорск, Ессентуки.

Таким образом, будет обеспечено прямое сообщение Смоленской и Брянской областей с курортом Кавказских минеральных вод. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами.

Приобрести билеты можно уже сейчас на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.